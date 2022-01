￼Mileto, proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell’ex sindaco Domenico Antonio Crupi

Il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani al fine di “manifestare solennemente e tangibilmente” il dolore dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità “per la scomparsa di un cittadino illustre”, nonché di “rappresentare un segno di gratitudine per l’impegno politico e sociale profuso” dall’ex primo cittadino Domenico Antonio Crupi “nella sua lunga attività politico-amministrativa”.

I cittadini e le organizzazioni sociali sono invitate ad “esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose in segno di raccoglimento e di rispetto ed, in particolare, i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione del trasferimento della salma al cimitero comunale”.

La sepoltura è prevista per le ore 10.