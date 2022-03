￼Martino si ripropone agli elettori: “Capistrano è cresciuta negli ultimi anni, dimostreremo ancora il potenziale del territorio”

“Come sempre al servizio della gente, orgoglioso di rappresentare e difendere con ogni forza l’Istituzione Comune. Ho deciso di scendere in campo, candidandomi alla carica di sindaco per la seconda volta. lo farò in questa primavera, in occasione del rinnovo degli organismi elettivi. lo farò con una squadra forte e capace, consapevole di unire ancora di più quelle divisioni acutizzate nel tempo”.

Comincia così il messaggio rivolto alla cittadinanza con il quale il sindaco Marco Martino comunica la volontà di continuare il suo lavoro. “Mi impegnerò – sostiene il primo cittadino – per il bene del mio territorio e delle mille vittorie che ci attendono. Credo che in tutto questo percorso dei primi cinque anni, il sottoscritto abbia dimostrato con i fatti quanto questa comunità sia cresciuta sotto ogni punto di vista: tantissime le risorse finanziarie reperite, le infrastrutture realizzate, costante poi la disponibilità all’ascolto ed alla risoluzione dei problemi”.

A suo avviso, “Capistrano acquisisce, come non è mai accaduto, un peso politico specifico nel panorama provinciale ma anche regionale. Spero vivamente – aggiunge – possa raccogliere assieme ai candidati che mi supporteranno il giusto sostegno elettorale, la giusta riconoscenza per aver creato un paese unito e di pace. Una comunità in cui i compaesani abbiamo potuto trovare una spalla forte e robusta ai tanti problemi, alle tante esigenze”.

Martino punta dunque a “continuare a servire la gente per come ho sempre fatto, senza interessi personali, nelle lotte contro il tentativo di usurpazione dei servizi presenti sul territorio”.

Dopo aver espresso l’intenzione di “dimostrare tutto il potenziale che questo territorio può offrire”, Martino evidenzia di non aver “mai fatto distinzione tra contrari e favorevoli, tra maggioranza ed opposizione”, di non aver mai usato “un peso e due misure”. Non manca un ringraziamento ai cittadini per essere stato accolto nell’ultimo lustro come “guida istituzionale”.