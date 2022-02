￼Malore per un’insegnante a Nardodipace, Demasi presenta un esposto

Il sindaco di Nardodipace, Antonio Demasi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, tramite la Stazione dei Carabinieri, in ordine alla vicenda che ha visto coinvolta una docente dell’Istituto Comprensivo.

Demasi ha inoltre chiesto “un incontro urgente all’Asp di Vibo Valentia per cercare, per l’ennesima volta, una soluzione al problema della Medicina di base” e “un incontro al presidente della Provincia di Vibo Valentia per trovare una soluzione al problema della pulizia della strada provinciale ex SS110 su cui si spendono migliaia di euro inutilmente”.

Infine il primo cittadino ha trasmesso una missiva alla’Anas di Catanzaro per “ringraziare i dirigenti e gli operatori Anas per l’ottimo e tempestivo lavoro svolto nella pulizia della neve e nel mantenimento della transitabilità della ex SS110 in piena sicurezza”.