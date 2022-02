￼Dasà, convocato un Consiglio comunale aperto per condannare l’aggressione subita dal sindaco

Il presidente del Consiglio comunale di Dasà, Elio Mangiardi, ha convocato il civico consesso ad adunanza aperta al pubblico per sabato il 5 marzo, alle 15.30, presso Largo San Giovanni, per esprimere “ferma condanna” rispetto all’aggressione subita dal sindaco Raffaele Scaturchio e durante la quale è stato danneggiato il Municipio e per promuovere politiche di sensibilizzazione contro la violenza.

Intanto, il primo cittadino ha ringraziato pubblicamente il direttore del Pronto soccorso e della medicina d’urgenza Vincenzo Natale e tutto il personale, che in occasione del ricovero in ospedale “hanno dimostrato serietà, competenza e professionalità nello svolgimento del loro lavoro”.