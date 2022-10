￼Bitumata la Sp 9, Fazio: “La sicurezza della viabilità è essenziale per spezzare l’isolamento delle aree interne” [FOTO]

“Con la bitumazione della Strada provinciale 9, che da Fabrizia conduce a Mongiana ed a Serra San Bruno, è stato compiuto un importante passo verso la sicurezza delle nostre arterie stradali, soprattutto in vista della stagione invernale che nelle zone interne è particolarmente ostica ed espone i viaggiatori ad ulteriori rischi”. L’Amministrazione comunale di Fabrizia, guidata dal sindaco Francesco Fazio, mostra soddisfazione per lavori attesi “da circa 15 anni” che si sono concretizzati nella “sistemazione di 2.000 metri lineari di strada” e che sono giunti dopo i solleciti alla Provincia di Vibo Valentia, che “dimostrando attenzione, ha realizzato l’opera”. Resta ora l’attesa per un analogo intervento sulla strada Mongiana – Faggio del Re, mentre sono stati bitumati la strada Fabrizia – Mongiana – Casello di Cassari ed il tratto che dal bivio di Giffone porta all’entrata della galleria della Limina. “Queste azioni – ha concluso il sindaco Fazio – sono essenziali per la nostra comunità perché spezzano l’isolamento e consentono scambi culturali, sociali ed economici.